الإيفواري بيبي على أعتاب نابولي ! July 26, 2019 11:36 0:35 دقيقة اقترب النجم الإيفواري نيكولا بيبي من الإنضمام إلى نابولي قادما من ليل. وكلاء أعمال نيكولا بيبي وصولوا إلى مدينة الجنوب الإيطالي للاتفاق على آخر التفاصيل قبل توقيع العقد بين الطرفين، بعدما تم الاتفاق مع ليل على شراء اللاعب مقابل 60 مليون يورو ، إضافة إلى بطاقة اللاعب الجزائري "آدم أوناس" المقدرة بـ22 مليون يورو، لتصبح قيمة الصفقة الإجمالية 82 مليونا. ومن المتوقع أن يتقاضى نيكولا بيبي ستة ملايين يورو "صافية" في الموسم. تقارير إخبارية ميركاتو نابولي ليل