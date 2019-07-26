وكلاء أعمال نيكولا بيبي وصولوا إلى مدينة الجنوب الإيطالي للاتفاق على آخر التفاصيل قبل توقيع العقد بين الطرفين، بعدما تم الاتفاق مع ليل على شراء اللاعب مقابل 60 مليون يورو ، إضافة إلى بطاقة اللاعب الجزائري "آدم أوناس" المقدرة بـ22 مليون يورو، لتصبح قيمة الصفقة الإجمالية 82 مليونا.

ومن المتوقع أن يتقاضى نيكولا بيبي ستة ملايين يورو "صافية" في الموسم.