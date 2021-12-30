وأعلن مدير التعاقدات بالأهلي أمير توفيق عن انتهاء كافة التفاصيل مع معلول خلال الساعات القليلة الماضية، وحصل على توقيعه، مضيفا أن معلول سيحصل على مبلغ مليون و250 ألف دولار في موسمه الأول، ومليون و350 ألف دولار في الموسم الثاني، بجانب عقد إعلانات سيقوم بها.

وكان معلول طالب من قبل بحصوله على مليون ونصف دولار في الموسم الواحد لتجديد عقده الذي كان سينتهي في 30 حزيران/يونيو المقبل.

من جانبه، أكد مدير الكرة بالنادي سيد عبد الحفيظ أن "معلول قام بتجديد عقده لمدة موسمين، ليمتد ارتباط اللاعب التونسي بالأهلي حتى صيف 2024".

وقال في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي "الأمر منته، معلول لاعب في الأهلي لموسمين آخرين بخلاف الموسم الجاري".

وانضم معلول إلى الأهلي صيف 2016 قادما من الصفاقسي التونسي مقابل 600 ألف يورو.

ويتواجد معلول حاليا في معسكر المنتخب التونسي استعدادا لخوض نهائيات كأس الأمم الافريقية المقررة في الكاميرون في الفترة بين التاسع من كانون الثاني/يناير والسادس من شباط/فبراير المقبلين.