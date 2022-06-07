

وتحوم الشكوك حول مستقبل النجم السويدي، بعد خضوعه مؤخرا لجراحة في الركبة، ستبعده عن الملاعب حتى مطلع العام المقبل على الأقل.

وسيلتقي عدد من مسؤولي ميلان بقيادة باولو مالديني مع زلاتان، للوصول إلى اتفاق حول مشواره، حيث كشفت تقارير رغبة زلاتان في الاستمرار في الملاعب وعدم نيته إعلان الاعتزال، مع استعداده لتقديم تنازلات كبيرة وتخفيض راتبه مقابل مواصلة المشوار في صفوف بطل الدوري الإيطالي، وهو ما لا تمانعه إدارة ميلان، بسبب الدور الكبير للاعب السويدي المخضرم داخل وخارج الملعب وتأثيره الإيجابي على بقية اللاعبين.