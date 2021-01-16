برشلونة الذي يعيش أزمة اقتصادية خانقة يسعى للحصول على خدمات مدافع مانشستر سيتي بالمجان الصيفَ المقبل في ظل انتهاء عقدِه في الثلاثين من يونيو المقبل.

وكان الدوليُ الإسباني قد بدأ مسيرتَه في أكاديمية "لا ماسيا" قبل الانتقال إلى النادي الإنكليزي.

