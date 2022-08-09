ولم يكشف "التوفيز" عن القيمة المادية للصفقة، لكن تقارير إعلامية أكدت أنها كلفت خزينة نادي الشمال الغربي الإنكليزي نحو ثلاثة وثلاثين مليون جنيه استرليني.

ويعتبر اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً أحد المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية، وكان محط أنظار عدد كبير من الأندية قبل أن ينجح إيفرتون في حسم الصفقة، ليصبح أونانا بذلك خامس المنضمين إلى صفوف الفريق الأزرق خلال انتقالات الصيف، في محاولة لتدعيم صفوفهِ بأفضل طريقة ممكنة لتفادي تكرار سيناريو الموسم الماضي، عندما نجا الفريق العريق من الهبوط في الجولة قبل الأخيرة من الموسم.

