وجاء في موقع إنتر أنّ يونغ (34 عاماً) وقّع على عقد يربطه بالفريق حتى نهاية الموسم مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وسيرتدي آشلي يونغ قائد مانشستر يونايتد السابق القميص رقم 15 وقد يشكل إضافة قوية لكتيبة كونتي الراغب بإنهاء هيمنة يوفنتوس على الدوري الإيطالي.

وقال يونغ: "اليوم كان جميلاً، شكراً للجميع لهذا الترحيب. إنّه شعور رائع أشبه بكونك عضواً من عائلة، رسالتي للجماهير أننا سنفوز مجدداً وهذا ما جئت لأجله".



وأمضى الانكليزي ثمانية مواسم ونصف مع "الشياطين" الحمر منذ قدومه من أستون فيلا عام 2011، حقق خلالها لقب الدوري عام 2013، كأس انكلترا عام 2016، كأس الرابطة والدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" عام 2017.



ووجه رسالة إلى يونايتد عبر حسابه الخاص على تويتر "لقد منحتموني فرصة اللعب مع أساطير، الفوز بالألقاب والعمل مع أفضل مدرب في التاريخ (في اشارة الى الاسكتلندي السير أليكس فيرغوسون) ولأكون قائداً لكم".



وتابع: "شكراً لدعمكم خلال الأوقات الجيدة والسيئة، أغادركم وأنا واحد منكم وأراكم مجدداً في المدرجات".



وسبق لإنتر أن ضم البلجيكي روميلو لوكاكو من يونايتد أيضاً خلال الصيف إضافة إلى التشيلي أليكسيس سانشيس على سبيل الإعارة.