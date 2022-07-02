ويبلغ مخيتاريان من العمر 33 عاماً ويمتلك مسيرة طويلة ورائعة مع الأندية الكبرى إذ لعب لصفوف شاختار دونستيك الأوكراني بين عامي 2010 و2013 ثم انتقل إلى العملاق الألماني بوروسيا دورتموند (2013-2016) وشارك في 90 مباراة سجل خلالها 23 هدفاً.

وأمضى مخيتاريان عقب ذلك مسيرة احترافية طويلة في الدور الإنكليزي حيث لعب مع مانشستر يونايتد بين عامي (2016-2018) وحقق مع الشياطين الحمر ألقاب كأس الرابطة الإنكليزية والدرع الخيرية محلياً بالإضافة إلى الدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبية قارياً.

وانتقل أسطورة الكرة الأرمينية عقب ذلك إلى أرسنال اللندني حيث لعب له عامين (2018-2020) وشارك في 39 مباراة أحرز خلالها 8 أهداف.

وعقب ذلك خاض مخيتاريان مرحلة جديدة في مسيرته عندما انتقل إلى إيطاليا حيث لعب لنادي العاصمة روما موسمين (2020-2022) وشارك في 65 مباراة أحرز خلالها 18 هدفاً كما ساهم مع الفريق في التتويج بلقب النسخة الأولى من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

