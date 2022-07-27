أوساسونا يواصل الاعتماد على خدمات سانشيث من قبل beIN SPORTS July 27, 2022 23:01 0:34 دقيقة أعلن أوساسونا تمديدَ استعارته للاعب الإسباني مانو سانشيث من أتلتيكو مدريد. ميركاتو أتلتيكو مدريد أوساسونا -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة أوساسونا يواصل الاعتماد على خدمات سانشيث 4:22 دقيقة المنتخب الألماني إلى نهائي بطولة أوروبا للسيدات 0:55 دقيقة ريكاردو فيري سعيد بعودته لإنتر 1:23 دقيقة استقبال حافل لفينغيغارد في الدنمارك 0:37 دقيقة رويسر تفوز بالمرحلة الرابعة من طواف فرنسا 0:36 دقيقة تقارير إعلامية تؤكد قرب انتقال كوندي لبرشلونة 0:40 دقيقة بوردو ينجو من الهبوط للدرجة الثالثة 0:33 دقيقة المدافع السويسري مبابو إلى فولهام 2:42 دقيقة تعديلات في شروط الحصول على رخص الأندية في إفريقيا 0:54 دقيقة الإصابة تهدد بوغبا بالغياب لمدة شهرين