وكشفت التقارير أن اللاعب سيوقع عقدًا لمدة خمسة مواسم وسيتقاضى مبلغًا قدره 500 الف جنيه استرليني أسبوعيًا، على أن يدفع سيتي لدورتموند البند الجزائي في عقد الاخير وقدره 63 مليون جنيه مقابل الصفقة على أن يتم الإعلان في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

وأضافت: وسينضم المهاجم النرويجي (21 عاماً)، إلى فريق بيب غوارديولا في بداية الموسم التحضيري بعد أن دفع سيتي الشرط الجزائي في عقده مع دورتموند.

وأحرز هالاند 28 هدفًا في 29 مباراة في جميع المسابقات مع دورتموند هذا الموسم، وأثبت أنه هداف غزير رغم تعرضه للإصابات، فيما سجل 41 هدفاً في 41 مباراة الموسم الماضي، وهو أول موسم كامل له في ألمانيا.

ويبدو أن مانشستر سيتي هو الأوفر حظاً في توقيع اللاعب النرويجي الدولي، الذي انضم إلى دورتموند في أواخر ديسمبر 2019 بعد أن لفت الأنظار في سالزبورغ.

وسجل هالاند (21 عامًا) 85 هدفًا في 88 مباراة دافع فيها عن ألوان دورتموند في مختلف المسابقات منذ انتقاله اليه في كانون الثاني/يناير 2020.

وللمفارقة، سبق لوالد هالاند، آلف اينغه، أن لعب في صفوف مانشستر سيتي بين 2000 و2003 وخاض معه 38 مباراة على مدى ثلاثة اعوام.

ولا يضم سيتي في صفوفه مهاجمًا صريحًا باستثناء البرازيلي غابريال جيزوس، علمًا أن مدربه الاسباني بيب غوارديولا يلعب معظم الاوقات من دون رقم 9 حقيقي.

وكان سيتي حاول الحصول على خدمات هداف توتنهام ومنتخب إنكلترا هاري كاين الموسم الماضي من دون أن يتوصل إلى اتفاق مع النادي الذي يقع في شمال لندن.

