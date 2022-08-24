أنباء عن اتفاق بين نيوكاسل يونايتد وريال سوسييداد بشأن ألكسندر إيساك من قبل beIN SPORTS August 24, 2022 16:12 0:41 دقيقة أكدت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء توصّل نيوكاسل يونايتد لاتفاق بشأن ضمّ الهداف السويدي ألكسندر إيساك من ريال سوسييداد. تقارير إخبارية ميركاتو نيوكاسل يونايتد ريال سوسييداد ألكسندر إيساك -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة أنباء عن اتفاق بين نيوكاسل وسوسييداد بشأن إيساك 0:51 دقيقة 5 ملايين مشاهدة لأغنية "أرحبو" الخاصة بالمونديال 2:18 دقيقة "الكالتشو" وجهة مفضلة لبعض النجوم من أجل المونديال 1:07 دقيقة انطلاق ورشة تدريبية للضبّاط القطريين في الدوحة 1:05 دقيقة عبد الله البشري: "صحة وسلامة المشجعين أولوية قصوى" 0:35 دقيقة عمرو دياب يحيي حفل كأس سوبر لوسيل 0:53 دقيقة قرعة دور المجموعات - معلومات البث المباشر 0:45 دقيقة فان نيستلروي يُشيد بالمغربي إسماعيل صيباري 2:47 دقيقة مواجهة حاسمة بين آيندهوفن ورينجرز 2:59 دقيقة طرابزون سبور ينشد تجاوز عقبة كوبنهاغن