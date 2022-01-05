وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن برشلونة كان قريبا من ضم المهاجم الإسباني الأمر الذي أزعج إدارة يوفنتوس من محاولات الفريق الكاتالوني التعاقد مع موراتا المعار للسيدة العجوز من فريق أتليتيكو مدريد.

