وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن برشلونة كان قريبا من ضم المهاجم الإسباني الأمر الذي أزعج إدارة يوفنتوس من محاولات الفريق الكاتالوني التعاقد مع موراتا المعار للسيدة العجوز من فريق أتليتيكو مدريد.
أليغري يؤكد بقاء موراتا في صفوف يوفنتوس
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن برشلونة كان قريبا من ضم المهاجم الإسباني الأمر الذي أزعج إدارة يوفنتوس من محاولات الفريق الكاتالوني التعاقد مع موراتا المعار للسيدة العجوز من فريق أتليتيكو مدريد.
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