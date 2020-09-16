وقضى مارتينيز عشر سنوات في أرسنال وخاض 39 مباراة فقط مع الفريق الأول في كل المسابقات منها 23 مباراة بموسم 2019-2020 أثناء غياب الحارس الأساسي بيرند لينو.

وساعد الحارس البالغ عمره 28 عاماً تشكيلة المدرب ميكل أرتيتا على احتلال المركز الثامن بالدوري الموسم الماضي والتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنكليزي للمرة 14 بعد التفوق 2-1 على تشيلسي في النهائي.

وقال دين سميث مدرب فيلا: "نحن سعداء حقا بضم حارسنا الجديد إميليانو مارتينيز".

Dean Smith: "We watched his 𝗢𝗨𝗧𝗦𝗧𝗔𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚 performances last season in a trophy-winning side. It is rare to be able to buy a top-class goalkeeper who hasn’t yet reached their peak age." 👊#WelcomeEmi pic.twitter.com/rNCOeBHwph — Aston Villa (@AVFCOfficial) September 16, 2020

وذكرت تقارير بريطانية أن أستون فيلا دفع 17 مليون جنيه إسترليني (21.97 مليون دولار) لضم الحارس الأرجنتيني الذي قضى فترات إعارة في أكسفورد يونايتد وشيفيلد وينزداي وروتردام يونايتد وولفرهامبتون واندرارز وخيتافي وريدينغ.

وأضاف سميث "نحن نعرف مدى أهميته في أرسنال ولقد تابعنا تألقه في الموسم الماضي خلال مسيرة فريق يحصد الألقاب".

واحتل أستون فيلا المركز 17 الموسم الماضي وسيبدأ مشواره في الدوري الممتاز أمام شيفيلد يونايتد يوم الاثنين المقبل.

