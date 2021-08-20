

عبّر مدرب نادي "المدفعجية" الاسباني ميكيل أرتيتا عن رضاه من اتمام الصفقة قائلاً "جعلنا أفضل (الموسم الماضي)، وكنّا نحتاج للمزيد من الخيارات والبدائل من أجل الإبداع".

وأضاف "ما زال لاعباً شاباً ولكن مع خبرة كبيرة في الأندية ويملك موهبة فريدة من ناحية الأسلوب الذي نريد أن نعتمده، لذا أنا سعيد جداً لأن النادي بذل هذه الجهود (للتعاقد معه)".

وكان أوديغارد البالغ 22 عاماً انضم إلى أرسنال على سبيل الإعارة في النصف الثاني من الموسم الماضي، بعدما فشل في حجز مركز أساسي له في النادي المدريدي.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن أرسنال وافق على دفع قرابة 41 مليون يورو للحصول على خدمات النروجي الذي شوهد في لندن الاربعاء حيث خضع للفحص الطبي، ولكن من دون تحديد مدة العقد.

من ناحية أخرى، دخل أرسنال بقوة على خط ضمّ حارس شيفيلد يونايتد آرون رامسديل حيث ذكرت التقارير أنّ ناديه حصل على عرض مقابل 30 مليون جينه استرليني للانضمام إلى "غانرز".

وفي حال الإعلان الرسمي، سينافس رامسديل، الألماني برند لينو على حراسة مرمى الفريق.



Martin Odegaard 🤝 London Colney



Back home 🏡 pic.twitter.com/6GpX9hOSBo — Arsenal (@Arsenal) August 20, 2021



