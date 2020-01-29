

وساعد ماري (26 عاما) فلامنغو على الفوز بالدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس العام الماضي بعد انضمامه من مانشستر سيتي في يوليو/تموز.

وقال أرسنال إن الصفقة تتضمن خيارا لضم ماري بصورة نهائية في نهاية الموسم الحالي.

وقال إيدو المدير الفني لنادي أرسنال "بابلو لاعب صاحب خبرة وسيوفر لنا جودة إضافية في الدفاع".

وأضاف "نتابع مسيرة بابلو منذ فترة ونحن سعداء للغاية بالتوصل لاتفاق مع فلامنغو لينضم إلينا مبدئيا حتى نهاية الموسم الحالي".

وسيعزز ماري خيارات المدرب ميكيل أرتيتا الدفاعية في ظل غياب كالوم تشيمبرز وكيران تيرني وسياد كولاشيناتش بسبب الإصابة.

كما أصيب شكودران مصطفي خلال فوز أرسنال على بورنموث في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنكليزي يوم الاثنين.

