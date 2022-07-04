أعلن نادي أرسنال الإنكليزي اليوم الإثنين، ضمّ المهاجم البرازيلي الدولي غابرييل جيسوس قادماً من مانشستر سيتي بطل الدوري الممتاز، بعقد "طويل الأمد".

ونقل أرسنال في بيان عن المدير الفني البرازيلي في الفريق إيدو قوله "نحن سعداء بتأميننا انتقال غابرييل" الذي سيرتدي الرقم 9، من دون التطرّق إلى أي تفاصيل حيال قيمة الصفقة، فيما قدّرتها تقارير بريطانية بـ45 مليون جنيه استرليني (نحو 55 مليون دولار).

وكان جيسوس (25 عاماً) انتقل إلى مانشستر سيتي من بالميراس في العام 2017، وسجّل 95 هدفاً في 236 مباراة بمختلف المسابقات خلال سنواته الخمس مع النادي الإنكليزي، كما حقق لقب الدوري "بريميرليغ" أربع مرات، كأس إنكلترا في مناسبة وحيدة وكأس الرابطة ثلاث مرات.

ويُعدّ جيسوس أحد اللاعبين الأساسيين في المنتخب البرازيلي، حيث شارك في 56 مباراة وسجل 19 هدفاً منذ ظهوره الدولي الأول في أيلول/سبتمبر 2016. وكان ضمن التشكيلة التي أحرزت كوبا أميركا في العام 2019، كما أحرز ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية ريو 2016، قبل أن يشارك في مونديال روسيا 2018.

وقال مدرب الفريق الإسباني ميكيل أرتيتا "أنا متحمس جداً. لقد قام النادي بعمل هائل لضمّ لاعب بهذه المكانة. أعرف غابرييل شخصياً جيداً، وكلنا نعرفه جيداً خلال مسيرته في الدوري الإنكليزي الممتاز ونجاحه هنا. كان على رادارنا منذ فترة طويلة، وتمكنا من الحصول على لاعب أردناه جميعاً".