أتليتيكو مدريد يتعاقد مع سيرخيو ريغيلون من قبل beIN SPORTS August 31, 2022 14:17 0:37 دقيقة أعلن أتليتيكو مدريد تعاقده مع الظهير سيرخيو ريغيلون قادما من توتنهام ليعوض البرازيلي رينان لودي الذي انضم لنوتنغهام فوريست الإنكليزي. ميركاتو أتلتيكو مدريد سيرخيو ريغيلون -آخر الفيديوهات 4:17 دقيقة مباراة استعراضية لدعم منتخب قطر في كأس العالم 0:32 دقيقة مجموعة beIN تجدد حقوق البث الحصري للدوري الألماني 0:38 دقيقة أوباميانغ يعاني من إصابة بالغة نتيجة الاعتداء عليه 0:37 دقيقة أتليتيكو مدريد يتعاقد مع سيرخيو ريغيلون 3:29 دقيقة باريس سان جيرمان يشد الرحال إلى تولوز 3:20 دقيقة ليفربول يستقبل نيوكاسل وعينه على النقاط الثلاث 3:05 دقيقة مانشستر سيتي ينشد فوزه الرابع من بوابة نوتينغهام 2:44 دقيقة آرسنال يتطلع لمواصلة انطلاقته المثالية 0:48 دقيقة كورنيه تُقصي حاملة اللقب رادوكانو من الدور الأوّل 0:57 دقيقة خسارة حامل اللقب بالميراس في ذهاب نصف النهائي