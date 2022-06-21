ويبلغ غوتزه من العمر 30 عاماً ويعد أحد نجوم المنتخب الألماني الذي توج بلقب مونديال 2014 في البرازيل علماً بأنه أحرز هدف الفوز على الأرجنتين في المباراة النهائية.

وبدأت مسيرة غوتزه مع فريق بوروسيا دورتموند قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونيخ عام 2013 ولعب له حتى عام 2016 وخاض مع العملاق البافاري 73 مباراة سجل خلالها 22 هدفاً قبل أن يعود إلى دورتموند مجدداً عام 2016 ويستمر مع الفريق الأصفر والأسود حتى عام 2020.

وعقب ذلك انتقل غوتزه إلى آيندهوفين الهولندي ولعب له لعامين (2020-2022) خاض خلالهما 47 مباراة وسجل 9 أهداف.

