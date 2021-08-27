

وتختلف الأحاديث بشأن إمكانية عودة رونالدو إلى إنكلترا وسط استبعاد لعبه مع ريال مدريد الإسباني مجدداً والتي أثارت الكثير من الجدل في الأسبوع الفائت، إلا أنّ جميع الخيارات تبقى واردة في سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

ونلقي الضوء على أبرز الأخبار التي تناولت رحيل رونالدو عن يوفنتوس وفقاً لتسلسلها الزمني.

وداع رونالدو

ودّع رونالدو صباح اليوم الجمعة زملاءه في يوفنتوس بعد زيارته لمقر تدريبات الفريق الإيطالي في تورينو.

وأكّد مراسل beIN SPORTS في إيطاليا، بأن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لن يستمر مع يوفنتوس والوجهة الأقرب قد تكون في فريق مانشستر سيتي الإنكليزي.

تأكيد أليغري

من جهته أكّد ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس أنّ رونالدو أخبره برغبته في الرحيل عن يوفنتوس.

وأضاف: "رونالدو أخبرني بالأمس أنه لم يعد لديه أي نية للعب ليوفنتوس، لذلك لن يكون متواجداً في مباراة الغد".

وتابع: "علينا أن نشكر رونالدو على ما قدمه، كان مثال جيد للشباب، أعود وأكرر يجب أن نستمر".

رونالدو سيغادر

أفاد مراسل قنواتنا أنّ رونالدو سيغادر مدينة تورينو بعد قليل على متن طائرة خاصة دون أن يتم تحديد الوجهة.

تنافس في مانشستر

شهد المؤتمر الصحفي للإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي أجوبة دبلوماسية بشأن استقدام هداف الدوري الإيطالي.

وقال غوارديولا: " أقول نفس الشيء، سيقرر كريستيانو المكان الذي يريد أن يلعب فيه، وليس مانشستر سيتي، وليس أنا، هناك أشياء كثيرة بعيدة"، ليعيد مسألة حسم الصفقة لرغبة رونالدو نفسه.

وفي ذات الإطار تحدث النرويجي سولشار مدرب مانشستر يونايتد عن أحد أساطير الفريق قائلاً إنّه أعظم لاعب في كل العصور، دعونا نرى ما سيحدث.

رونالدو يستقل طائرة خاصة



أفاد مراسلنا في إيطاليا بأن رونالدو غادر مدينة تورينو على متن طائرة خاصة.

مان يونايتد يقترب

تقارير جديدة تؤكد اقتراب مانشستر يونايتد من خطف صفقة رونالدو.

وذكرت الأنباء الواردة من إنكلترا أن الـ"يونايتد" قدّم عرضاً رسمياً ليوفنتوس من أجل ضمّ رونالدو مقابل 28 مليون يورو.

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تقارير إعلامية إنكليزية تشير إلى دخول مانشستر يونايتد سباق التوقيع مع كريستيانو رونالدو بقوة.



هل تتوقع انتقال رونالدو إلى مانشستر يونايتد ؟ 🤔📝#ميركاتو #رونالدو pic.twitter.com/2w82E2DFyZ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 27, 2021

سيتي ينسحب

بحسب الصحفي فابريزيو رومانو فإنّ مانشستر سيتي انسحب من صفقة رونالدو وتخلى عن فكرة ضمه، كان موقف سيتي واضحاً جداً في الدقائق الأخيرة.