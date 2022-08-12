يوفنتوس يعلن انضمام الجناح الصربي كوستيتش الى صفوفه

وأصدر يوفنتوس بياناً أكد فيه أن كوستيتش "أصبح اعتباراً من اليوم لاعباً في صفوف يوفنتوس حتى عام 2026".

وكان تم تسجيل عقد الدولي الصربي لدى رابطة الدوري الإيطالي الخميس كما أشارت اللائحة الجديدة على الموقع الرسمي للانتقالات الصيفية، لينضم إلى زميله في المنتخب الصربي دوسان فلاهوفيتش الذي انتقل إلى يوفنتوس في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وسدد يوفنتوس مبلغاً مقداره 12 مليون يورو، مع ترجيح أن ترتفع قيمة الصفقة إلى 15 مليون مع المكافآت.

ولعب كوستيتش (29 عاماً) دوراً بارزاً في فوز أينتراخت بلقب "يوروبا ليغ" لموسم 2021-2022، حيث اختير أفضل لاعب في ثاني مسابقة من حيث الأهمية بعد دوري أبطال أوروبا.

وقاد أداء الجناح الصربي إلى تكهنات حول امكانية رحيله عن فرانكفورت في الصيف، مع إيطاليا كوجهة محتملة.

وتوضح مستقبل كوستيتش الثلاثاء بعدم سفره مع الفريق إلى هلسنكي لخوض مباراة الكأس السوبر الأوروبية التي فاز بها ريال مدريد الإسباني، بطل دوري الأبطال، على الفريق الألماني 2-صفر.

وأعرب مدرب فرانكفورت النمساوي أوليفر غلاسنر عن أسفه لخسارة جناحه النجم، لكنه اعتبر أن الأخير يغادر النادي "كبطل".

وقال "من وجهة نظر رياضية، هذا يجعلنا أضعف"، مضيفاً "إحدى عيني تبتسم والأخرى تبكي. من الواضح أنه ترك بصماته".

وضمن السياق ذاته، أشاد كيفن تراب حارس مرمى أينتراخت بزميله معتبراً ان كوستيتش "صنع التاريخ معنا".

