يوفنتوس يتعاقد مع الأميركي ماكيني

ويعد لاعب خط الوسط البالغ من العمر 22 عاماً أول أميركي يلعب في صفوف يوفي بحسب ما قال حامل لقب الدوري الإيطالي.

وينص عقد الإعارة على أن يرتدي اللاعب زي يوفنتوس حتى 30 يونيو 2021 لقاء 4 ملايين ونصف المليون يورو مع وجود بند يؤكد أحقية شراء يوفي له بشكل نهائي.

وُلد ماكيني في تكساس، وأمضى جزءاً من طفولته في ألمانيا، وكان يبلغ من العمر 18 عاماً عندما ظهر لأول مرة في الدوري الألماني مع شالكه، كان ذلك في أيار/ مايو 2017. وفي الموسم التالي 2017-2018، شارك في 25 مباراة بين الدوري والكأس.

ويعد ماكيني واحد من خمسة لاعبين ولدوا في عام 1998 ولعبوا بالفعل 5000 دقيقة على أرض الملعب في البوندسليغا، في الموسمين الماضيين، وكان أصغر لاعب في شالكه قدم أكبر عدد من التمريرات الحاسمة (4).

ويحمل الرقم القياسي بالكرات المستردة في فريقه الأزرق الملكي حيث استرد 175 كرة في الدوري الألماني لموسم 2019-2020.