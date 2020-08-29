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الدوري الفرنسي
ميركاتو

يوفنتوس يتعاقد مع الأميركي ماكيني

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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي استعارة الأميركي ويستون ماكيني القادم من نادي شالكه الألماني السبت.

AFP

ويعد لاعب خط الوسط البالغ من العمر 22 عاماً أول أميركي يلعب في صفوف يوفي بحسب ما قال حامل لقب الدوري الإيطالي.

وينص عقد الإعارة على أن يرتدي اللاعب زي يوفنتوس حتى 30 يونيو 2021  لقاء 4 ملايين ونصف المليون يورو مع وجود بند يؤكد أحقية شراء يوفي له بشكل نهائي.

وُلد ماكيني في تكساس، وأمضى جزءاً من طفولته في ألمانيا، وكان يبلغ من العمر 18 عاماً عندما ظهر لأول مرة في الدوري الألماني مع شالكه، كان ذلك في أيار/ مايو 2017. وفي الموسم التالي 2017-2018، شارك في 25 مباراة بين الدوري والكأس.

ويعد ماكيني واحد من خمسة لاعبين ولدوا في عام 1998 ولعبوا بالفعل 5000 دقيقة على أرض الملعب في البوندسليغا، في الموسمين الماضيين، وكان أصغر لاعب في شالكه قدم أكبر عدد من التمريرات الحاسمة (4).

ويحمل الرقم القياسي بالكرات المستردة في فريقه الأزرق الملكي حيث استرد 175 كرة في الدوري الألماني لموسم 2019-2020.

شالكه 04 ميركاتو يوفنتوس إستون ماكيني
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