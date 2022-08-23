وست هام يتعاقد مع الإيطالي إيمرسون

وجاء في بيان للنادي اللندني "انضم اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا إلى هامرز بعقد مدته أربع سنوات مع خيار التمديد لعام إضافي مقابل قيمة غير معلن عنها قادمًا من تشلسي".

وأشارت تقارير الى أن الصفقة بلغت 15 مليون جنيه إسترليني (17 مليون دولار).

وعانى اللاعب المولود في البرازيل والذي وصل الى إيطاليا في العام 2014 وحصل على الجنسية، لفرض نفسه خلال خمس سنوات أمضاها في تشيلسي بعد وصوله من روما في 2018 عقب ثلاث سنوات في العاصمة الايطالية، ولعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع ليون الفرنسي.

ونقل وست هام عنه في بيان "أنا سعيد جدًا لوجودي هنا. إنه تحد كبير بالنسبة لي، إنه فريق كبير، لذلك أنا سعيد جدًا لوجودي هنا وأنا مستعد" لهذه التجربة.

وخاض إيمرسون 27 مباراة دولية وحقق مع إيطاليا العام الفائت لقب كأس أوروبا على حساب إنكلترا في النهائي.