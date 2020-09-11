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الدوري الإنكليزي الممتاز
ميركاتو

هيغواين في الولايات المتحدة لإتمام صفقة انتقاله إلى إنتر ميامي

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وصل المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين إلى فلوريدا في الولايات المتحدة الأميركية لإتمام صفقة انتقاله إلى فريق إنتر ميامي لكرة القدم الذي أنشأه الدولي الإنكليزي السابق ديفيد بيكهام، حسبما أعلن مسؤولو النادي الجمعة.

AFP


ونشر خورخي ماس الشريك في ملكية إنتر ميامي، صورة له مع اللاعب البالغ من العمر 32 عاما على تويتر بعد وقت قصير من وصوله إلى الولايات المتحدة وعلّق عليه بقولها "مرحبا بغونزالو هيغواين البطل والمهاجم العالمي".

ولم يعلن إنتر ميامي بعد رسميا عن انتقال هيغواين إلى صفوفه.

وذكرت مصادر مقربة من النادي الأميركي لوكالة فرانس برس أن على مهاجم نابولي وريال مدريد ويوفنتوس السابق الخضوع للفحص الطبي.

ولعب هيغواين مع يوفنتوس لمدة أربع سنوات، لكن تمت إعارته إلى ميلان في 2018-2019. كما أمضى جزءً من الموسم الماضي في تشيلسي الإنكليزي قبل العودة إلى السيدة العجوز، وسجّل 31 هدفا مع الأرجنتين في 75 مباراة دولية كما مثّل بلاده في ثلاث نسخ من كأس العالم.

ولم يبرز إنتر ميامي هذا الموسم من الدوري الأميركي للمحترفين، إذ فاز في مباراتين فقط من أصل عشر خاضها.

وكان بيكهام قد تعاقد مع لاعب آخر من يوفنتوس هذا الصيف، هو لاعب الوسط الفرنسي بليز ماتويدي، بطل العالم في عام 2018.

ويلعب فيديريكو الشقيق الأكبر لغونزالو في الدوري الأميركي للمحترفين أيضا ويدافع عن ألوان نادي دي سي يونايتد في واشنطن.
                                    
 

ديفيد بيكهام ميركاتو غونزالو هيغواين يوفنتوس إنتر ميامي
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