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نيوكاسل يحسم صفقة ويلوك من أرسنال

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حسم نادي نيوكاسل الإنكليزي التعاقد مع لاعب وسط أرسنال، جو ويلوك، الجمعة بصورة دائمة بعد أداء لافت قدمه في صفوف الفريق الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

REUTERS

وذكرت تقارير إعلامية أنّ نيوكاسل دفع 20 مليون جنيه استرليني من أجل ضمّ لاعب منتخب إنكلترا لما دون 21 عاماً.

وعن انضمامه النهائي، قال ويلوك في بيان لنيوكاسل "أنا متحمس جداً للتواجد مع النادي".

وتابع "أحببت الوقت الذي قضيته هنا الموسم الماضي وأنا سعيد للغاية للعودة وأن أكون لاعباً في صفوف نيوكاسل يونايتد".

وأضاف "الرحيل عن أرسنال هو خطوة كبيرة، وأوّد أن أشكر الجميع في هذا النادي لدعمهم لي خلال السنوات الماضية، لكنها الخطوة الصحيحة في النادي المناسب وفي الوقت المناسب".

في المقابل، أشاد المدرب ستيف بروس بمساعي إدارة النادي لحسم صفقة انتقال اللاعب بعقد طويل يمتد لست سنوات.

وذكر بروس "أين يمكن أن تجد لاعباً ما دون 21 عاماً يستطيع أن يسجّل سبعة أهداف على التوالي، وأن يتمكن من ملء فراغ جو؟ ليس هناك الكثيرين بالتأكيد، وبالتالي ما حصل هو خطوة صحيحة".

وتابع "مرّ بعض الوقت الذي شعرت به أن الصفقة لن تتم، لكن اوّجه التهنئة للمدير الإداري لي تشارنلي وكل المعنيين، تمكنا من حسم الأمور في النهاية".
 

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