English
العربية
تصفيات كأس العالم
ميركاتو

نوتنغهام ينجح في ضم واين هينيسي

من قبل

نجح نوتنغهام في ضم الحارس الويلزي واين هينيسي بحسب ما أعلن النادي في بيان رسمي اليوم الجمعة.

Reuters

وأعلن نوتنغهام فورست أنّه ضمّ صاحب الـ35 عاماً في عقد يمتد لسنتين من صفوف بيرنلي.

ولعب هينيسي 183 في الدوري الإنكليزي الممتاز وحافظ على نظافة شباكه في 37 مباراة.

ويأمل نوتنغهام أن تسفر بعض صفقاته الجيدة عن البقاء في الدوري الإنكليزي الممتاز.

 

ميركاتو الدوري الإنكليزي الممتاز بيرنلي نوتنغهام فورست
السابق يوفنتوس يتعاقد مع أندريا كامبي
اقرأ
يوفنتوس يتعاقد مع أندريا كامبياسو
التالي دي يونغ يرفض اتفاق برشلونة وما
اقرأ
دي يونغ يرفض اتفاق برشلونة ومانشستر يونايتد (تقارير)
-

آخر الأحداث

>