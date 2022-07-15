نوتنغهام ينجح في ضم واين هينيسي

وأعلن نوتنغهام فورست أنّه ضمّ صاحب الـ35 عاماً في عقد يمتد لسنتين من صفوف بيرنلي.

ولعب هينيسي 183 في الدوري الإنكليزي الممتاز وحافظ على نظافة شباكه في 37 مباراة.

ويأمل نوتنغهام أن تسفر بعض صفقاته الجيدة عن البقاء في الدوري الإنكليزي الممتاز.