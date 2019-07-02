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كوبا أمريكا 2019
ميركاتو

ندومبيلي من ليون إلى توتنهام

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انتقل لاعب وسط فريق ليون ومنتخب فرنسا لكرة القدم تانغي ندومبيلي إلى توتنهام الانكليزي مقابل 60 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت قد تصل إلى 10 ملايين يورو إضافية كما أعلن النادي الفرنسي الثلاثاء.

Reuters


ووقّع ندومبيلي (22 عاما) عقدا لمدة خمس سنوات مع النادي اللندني الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم وخسر أمام مواطنه ليفربول صفر-2.

وكان ندومبيلي انتقل إلى ليون عام 2017 قادما من أميان مقابل 10 ملايين يورو وخاض في صفوفه 96 مباراة وسجل 4 أهداف، كما خاض 6 مباريات دولية مع منتخب بلاده.

وتوجّب على توتنهام دفع مبلغ قياسي في تاريخ النادي للحصول على خدمات ندومبيلي، أما الرقم السابق فكان 53 مليون يورو عندما تعاقد مع المدافع الكولومبي دافينسون سانشيس.

وقال توتنهام على موقعه الرسمي "نحن سعداء جدا للإعلان عن انضمام تانغي ندومبيلي إلى صفوفنا. لقد وقّع الدولي الفرنسي مع النادي حتى عام 2025". 
 

توتنهام تانغي ندومبيلي
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