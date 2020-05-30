نجم ليفربول يصدم الجميع: "مبابي لا يناسبنا"

وتأتي تصريحات ماكتير، الذي تقمّص زي ليفربول في الفترة بين ١٩٩٥ و١٩٩٩، في وقت تزداد فيه الشائعات حول رغبة الـ"ريدز" في استقطاب نجم الديوك المتوج مع منتخب بلاده بلقب المونديال قبل عامين في روسيا.

وقال ماكتير: "وظيفة يورغن كلوب هو وضع ما يتصوره مناسباً للفريق في الموسم المقبل ووضع استراتيجيات المواسم المقبلة. لا يمكن التشكيك في نجومية مبابي ولكن لست متأكداً من أنّ هذا الوقت هو المناسب لقدومه إلى أنفيلد".

وتابع: "حالياً هو ليس اللاعب المناسب لليفربول، وهذا ليس رأيي أنا فقط. كما أنني لست متأكداً من أنه (مبابي) من طينة اللاعبين الذين يحبذ كلوب العمل معهم".

وفيما يتعلق برؤيته الخاصة عن نوعية اللاعبين الذين يود رؤيتهم بقميص ليفربول الموسم المقبل، ذكر ماكتير: "أفضل أن أرى تيمو فيرنر أو جايدون سانشو، فهما يناسبان أكثر طريقة لعب ليفربول. كما أنه يمكننا رؤية مبابي في ليفربول يوماً ولكن ليس راهناً على ما أعتقد".

وبرغم إثارة الصحف الإنكليزية لمسألة إمكانية رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان هذا الصيف في ظل العديد من العروض الذي يتلقاها، فإنّ إدارة النادي الباريسي ذكرت مراراً عدم نيتها إطلاقاً في التخلي عن نجمها اليافع، الذي يعدّ أحد أبرز الأوراق الرابحة في تشكيلة المدرب الألماني توماس توخيل.