ناينغولان من إنتر إلى كالياري معاراً

وكان اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً أعلن بنفسه قبل يومين عن توصله لاتفاق مع ناديه السابق الذي ارتدى قميصه خلال الفترة من 2010 وحتى 2014،

متوسط الميدان الملقب بالنينجا والذي لعب لروما أيضاً قال إنه استمع لنداء قلبه في العودة إلى كالياري "لقد اخترت احتضان هؤلاء الناس، الذين رحبوا بي، وتبنوني إبناً ولم ينسوني أبداً".

ولد ناينغولان أنتويرب البلجيكية، لكنه نشأ كروياً في إيطاليا وقدم إلى جزيرة ساردينيا بعمر الـ22 عاماً.

لعب ناينغولان موسم 2018 -2019 مع إنتر 36 مباراة وسجل 7 أهداف.

وقال كالياري إن "ناينغولان هو لاعب معنا مرة أخرى، وعلى استعداد لوضع قوته العظيمة، شخصيته، وتجربته الدولية تحت تصرف الفريق".