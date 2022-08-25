ميليك يحط الرحال في مدينة تورينو لاستكمال انتقاله إلى يوفنتوس



وكتب يوفنتوس في حسابه على تويتر "وصل ميليك إلى تورينو"، وذلك برفقة صور للمهاجم البولندي الذي سيعود مجدداً إلى إيطاليا حيث لعب من صيف 2016 حتى كانون الثاني/يناير 2021 لكن بألوان الغريم نابولي، قبل الانتقال إلى مرسيليا معاراً أولاً ثم بشكل نهائي.

وأفادت وسائل الإعلام الإيطالية أن يوفنتوس ومرسيليا توصلا الى اتفاق بشأن حصول عملاق تورينو على ميليك على سبيل الإعارة لموسم واحد مقابل مليون يورو، مع خيار التعاقد نهائياً مع ابن الـ28 عاماً مقابل 7 ملايين يورو.

وتألق ميليك خلال مروره الأول في الدوري الإيطالي رغم معاناته من إصابتين خطيرتين في الركبة وابتعاده عن نابولي طيلة ستة أشهر، إذ سجل 38 هدفاً في 93 مباراة خاضها في "سيري أ".

وقرر نابولي التخلي عنه لصالح مرسيليا بعد رفضه تمديد عقده مع الفريق الجنوبي، وسط حديث في حينها عن رغبته بالانضمام إلى يوفنتوس بالذات.

وبرز البولندي الموسم الماضي في صفوف مرسيليا بتسجيله 20 هدفاً في جميع المسابقات، لكنه عانى بسبب علاقته المتوترة مع المدرب السابق للنادي المتوسطي الأرجنتيني خورخي سامباولي.

ولم يكن رحيل سامباولي ووصول الكرواتي إيغور تودور كافياً لإقناع ميليك بمواصلة المشوار مع مرسيليا حتى بعد تعاقد الأخير مع لاعب من الطراز الرفيع بشخص الجناح التشيلي أليكسيس سانشيس.

ويؤشر وصول ميليك إلى تورينو ليكون المهاجم المساند للصربي دوشان فلاهوفيتش، إلى أن صفقة التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي من برشلونة الإسباني قد انهارت بسبب المطالب الشخصية للاعب وفق وسائل الإعلام الإيطالية.

وسيعوض ميليك المهاجم الإسباني ألفارو موراتا الذي عاد إلى فريقه أتلتيكو مدريد بعد موسمين قضاهما مع يوفنتوس على سبيل الإعارة.



