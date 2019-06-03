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دوري أبطال أوروبا
ميركاتو

محمد صلاح يرفض عرضاً بـ 200 مليون يورو !

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هل رفض محمد صلاح عرضاً تاريخياً لترك ليفربول والانتقال إلى العملاق الإسباني ؟

Reuters

 

أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن النجم الدولي المصري لليفربول الإنكليزي محمد صلاح رفض عرضاً ضخماً من ريال مدريد الإسباني للانتقال إليه خلال الميركاتو الصيفي.

وقالت الصحيفة إن ريال مدريد مستعد لدفع 180 مليون جنيه إسترليني (203 مليون يورو) من أجل التعاقد مع أيقونة ليفربول والمتألق مع النادي الإنكليزي للعام الثاني على التوالي.

وأكدت "آس" أن صلاح رفض الحديث عن مستقبله بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول السبت على حساب توتنهام حيث تفوّق الريدز بثنائية نظيفة افتتحها صلاح بهدف من ركلة جزاء مهدت الطريق للقب السادس في تاريخ النادي العريق.

من جهة أخرى، أشارت الصحيفة المقرّبة من ريال مدريد أن مانشستر يونايتد الإنكليزي وبايرن ميونيخ الألماني يرغبان بدورهما في التعاقد مع محمد صلاح.

ريال مدريد ليفربول محمد صلاح
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