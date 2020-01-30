مانشستر يونايتد يضم البرتغالي برونو فرنانديش رسمياً

ووقّع متوسط الميدان الدولي البرتغالي على عقد يمتد لخمسة أعوام ونصف مع الشياطين الحمر مع إمكانية التجديد لعام إضافية.

وبلغت قيمة الصفقة 55 مليون يورو، يضاف إليها 25 مليونا استناداً إلى عدد المباريات التي سيلعبها فرنانديش والتأهل من عدمه إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا وعروض اللاعب، بحسب ما أفاد سبورتينغ قبل 24 ساعة.

وقال المدرب النروجي ليونايتد أولي غونار سولشار "لقد تابعنا برونو منذ عدة أشهر، وقد أعجب الجميع هنا بجميع صفاته وما سيحضره إلى هذا الفريق. والأهم من ذلك، أنه إنسان رائع يتمتع بشخصية عظيمة وأن صفاته القيادية واضحة للجميع".

من جانبه أعرب فرنانديش عن سروره بالانتقال إلى يونايتد الذي يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز، قائلا للموقع الرسمي لفريقه الجديد "لقد بدأ حبي لمانشستر يونايتد عندما اعتدت على مشاهدة كريستيانو رونالدو وهو يلعب مع الفريق. منذ ذلك الحين، وأنا من أكبر المعجبين بهذا النادي العظيم (...) بالنسبة لي اللعب مع مانشستر يونايتد أمر رائع".

وأضاف "لقد عملت بجد للوصول إلى هذه اللحظة وأستطيع أن أعد المشجعين بأنني سأقدم كل شيء لمساعدة الفريق في تحقيق المزيد من النجاح والبطولات".

وسيعزّز فرنانديش صفوف يونايتد في خط الوسط، الذي كان سولشار يعاني من النقص العددي فيه منذ رحيل البلجيكي مروان فلايني والإسباني أندر هيريرا، عدا عن الإصابات التي لاحقت الفرنسي بول بوغبا والاسكتلندي سكوت ماكتوميناي.

ودافع فرنانديش عن ألوان منتخب بلاده في 19 مباراة سجل خلالها هدفين وكان ضمن الفريق الذي توّج بلقب دوري الأمم الأوروبية الصيف الماضي.