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مانشستر يونايتد يصرّ على التوقيع مع دي يونغ من برشلونة (تقارير)

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ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد يصرّ على التوقيع مع متوسط الميدان الهولندي فرينكي دي يونغ من برشلونة.

Reuters

ويبدو أن مانشستر يونايتد حريص على التعاقد مع فرينكي دي يونغ من برشلونة، إلى جانب الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب برينتفورد خصوصاً مع خطة إعادة الإعمار التي يقودها المدرب الجديد الهولندي إريك تين هاغ.

ومع مغادرة بول بوغبا ونيمانيا ماتيتش وجيسي لينغارد وخوان ماتا بالفعل أولد ترافورد، يبحث يونايتد عن تعزيز خط الوسط لديه بلاعبين نوعيين أمثال دي يونغ.

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من عدم تقديم عرض رسمي للاعب البالغ من العمر 25 عامًا، فقد تم تقييمه بمبلغ 70 مليون جنيه إسترليني (80.4 مليون يورو).

وبينما نقلت العديد من وسائل الإعلام عزم دي يونغ على البقاء في برشلونة، لكن قد يجد النادي نفسه مضطراً لبيع نجم هولندا بسبب الضائقة المالية التي يعيشها.

كريستيان إريكسن مانشستر يونايتد برشلونة فرينكي دي يونغ إريك تين هاغ
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