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ليون يعزّز صفوفه بالبرازيلي تيتي على سبيل الإعارة من شاختار

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استفاد ليون الفرنسي من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السماح لأجانب الدوري الأوكراني بالانتقال إلى أندية أخرى خارج نافذة الانتقالات لتسبب الغزو الروسي بتوقف الدوري المحلي، وذلك من أجل ضم المهاجم البرازيلي تيتي من شاختار دانيتسك على سبيل الإعارة.

AFP

وأعلن عاشر الدوري الفرنسي في بيان الخميس عن ضم البرازيلي، البالغ من العمر 22 عاماً، حتى نهاية الموسم من دون أن يستبعد اللاعب نفسه إمكانية البقاء لما بعد انتهاء فترة الإعارة في 30 حزيران/يونيو.

ودافع تيتي عن ألوان شاختار دانيتسك منذ عام 2019 وسجل له 31 هدفًا في 108 مباريات.

وقال المهاجم الشاب في مؤتمر صحافي "أنا متأكد من قدرتي على مساعدة ليون. هناك حالة حرب معقّدة ومؤلمة جداً (في أوكرانيا)".

وكشف "تمكّنت من مغادرة أوكرانيا. كنت في بولندا مع مدربي البدني. كنت قادراً على التمرّن والركض... لقد وصلت إلى ليون حيث اسُتقبلت بشكل جيّد".

وبدوره، أفاد مدير الكرة في ليون فنسان بونسو بأن تيتي "ما زال مرتبطاً مع شاختار بموجب عقد قانوني حتى 2023 ونحن نتفاوض مع مسؤوليه (النادي الأوكراني)".
                  

ميركاتو ليون تيتي شاختار دانيتسك
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