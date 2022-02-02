ليون يريد استعادة خدمات مهاجمه السابق لاكازيت

وكان ليون باع لاكازيت إلى آرسنال قبل 4 سنوات ونصف مقابل صفقة بلغت 60 مليون يورو، وسيكون متاحا له استعادته في صفقة حرة لأن عقد لاكازيت مع الفريق اللندني الشمالي ينتهي في 30 حزيران/يونيو المقبل.

وقال بونسو في مؤتمر صحافي خلال تقديم لاعبين جديدين انضما الى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية هما لاعب وسطه السابق تانغي دوميبيلي من توتنهام الإنكليزي ولاعب وسط بريست رومان فيفر "إنه لاعب يحظى باهتمامنا لكل ما يمثله هنا".

وأضاف "لقد رأينا مدى النضج الذي بلغه منذ أن ترك فريقنا وقد بقينا على تواصل معه".

أما رئيس النادي فقال "سنفعل كل ما هو ممكن ومهم لفريقنا" مشيرا إلى أن ناديه لطالما حلم بعودة مهاجم ريال مدريد الإسباني الدولي كريم بنزيمة الى صفوف الفريق منذ أن تركه عام 2009، لكنه اعترف بأن الحصول على خدمات لاكازيت هو "في متناول اليد أكثر".