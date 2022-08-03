لينو ينتقل من أرسنال إلى فولهام



وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أنّ الصفقة تقدر بنحو ثمانية ملايين جنيه استرليني (9.73 مليون دولار).



وأوضح فولهام في بيان أنّ لينو (30 عاماً) انضم لثلاثة مواسم، كما يملك النادي حق تمديد التعاقد لموسم إضافي.



وأبلغ لينو محطة فولهام التلفزيونية: "شعور رائع بالوجود هنا. لا أطيق الانتظار للانضمام إلى الفريق واللعب".



وأضاف "أنا سعيد بإتمام كلّ شيء. أنا سعيد بوجودي هنا. الأمر احتاج إلى بعض الوقت لكن في النهاية نجحنا وهذا هو المهم".



وانضم لينو إلى أرسنال في 2018 قادماً من باير ليفركوزن الألماني والذي أصبح معه أصغر حارس يشارك في دوري أبطال أوروبا على الإطلاق.

