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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
ميركاتو

لينو ينتقل من أرسنال إلى فولهام

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أعلن فولهام الإنكليزي أنّه ضم الحارس بيرند لينو من أرسنال بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

Reuters


وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أنّ الصفقة تقدر بنحو ثمانية ملايين جنيه استرليني (9.73 مليون دولار).  

وأوضح فولهام في بيان أنّ لينو (30 عاماً) انضم لثلاثة مواسم، كما يملك النادي حق تمديد التعاقد لموسم إضافي.  

وأبلغ لينو محطة فولهام التلفزيونية: "شعور رائع بالوجود هنا. لا أطيق الانتظار للانضمام إلى الفريق واللعب".  

وأضاف "أنا سعيد بإتمام كلّ شيء. أنا سعيد بوجودي هنا. الأمر احتاج إلى بعض الوقت لكن في النهاية نجحنا وهذا هو المهم".  

وانضم لينو إلى أرسنال في 2018 قادماً من باير ليفركوزن الألماني والذي أصبح معه أصغر حارس يشارك في دوري أبطال أوروبا على الإطلاق.  
               

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