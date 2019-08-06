ليل يتعاقد مع الدولي التركي يازجي

وقدم يازجي (22 عاماً) موسماً واعداً مع طرابزون سبور فسجل 10 أهداف و5 تمريرات حاسمة، علماً أنه بشكل عام خاض مع فريقه التركي منذ عام 2015 87 مباراة أحرز خلالها 20 هدفاً.

وبمقدور اللاعب الأعسر أن يشغل مركز صناعة اللعب أو مركز أكثر دفاعاً بحسب النادي الشمالي الذي أعلن الثلاثاء قدوم الدولي التركي.

وقال الإسباني مارك إينغلا المدير العام في ليل وصيف باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي الموسم الماضي "يملك نوعية تقنية كبيرة، قدرة على صناعة الفوارق، تسديدة جيدة وتمريرة لافتة بقدمه اليسرى، ستقوم بإغناء تشكيلتنا في المستقبل المقبل".

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، لكن تقارير صحافية قدرتها بـ16,5 ملايين يورو.

وكان ليل تعاقد مع الظهير الكرواتي دوماغوي براداريتش (19 عاما)، الأميركي تيموثي وياه (19 عاما) من باريس سان جيرمان والمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمهن (20 عاما).

