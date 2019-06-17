ليفركوزن يضم المدافع سينكغرافن من أياكس

وبات سينكغرافن ثالث لاعب ينضم إلى صفوف ليفركوزن منذ نهاية الموسم بعد لاعب وسط جاره هوفنهايم كريم ديميرباي والفرنسي القادم من باريس سان جيرمان موسى ديابي.

وغاب سينكغرافن عن معظم مباريات فريقه أياكس أمستردام في موسم 2018-2019 بسبب إصابة في الركبة، لكنه يبدو مناسباً لليفركوزن ومدربه الحالي، مدرب أياكس السابق بيتر بوس.

وقال المدير الرياضي لباير ليفركوزن المدرب السابق لمنتخب ألمانيا رودي فولر "بيتر بوس أشرك دالي في مركز الظهير الأيسر خلال الفترة التي أشرف فيها على أياكس، لكنه يستطيع اللعب في الوسط وفي أي موقع هجومي".

وتابع "يمكن أن يعطينا (سينكغرافن) خيارات عديدة مع تنوع أدائه".

وانتقل سينكغرافن إلى باير ليفركوزن لثلاث سنوات، وقدرت مجلة كيكر قيمة الصفقة بنحو خمسة ملايين يورو، وقال اللاعب "إنها فرصة مثيرة أن ألعب لأحد أندية القمة"، مضيفاً "اتطلع الى اللعب في البوند سليغا، ودون شك لتحدي المشاركة في دوري أبطال أوروبا".

