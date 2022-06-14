ليفربول يعلن تعاقده رسميا مع الأوروغواياني داروين نونييس



أعلن نادي ليفربول الإنكليزي تعاقده رسميا مع مهاجم منتخب أوروغواي ونادي بنفيكا البرتغالي داروين نونييس الثلاثاء مقابل صفقة يمكن أن تصل إلى 100 مليون يورو وهو رقم قياسي للنادي، متجاوزة الرقم الذي دفعه "الريدز" لساوثمبتون (85 مليون يورو) عام 2018 لضم قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك.

وقال ليفربول في بيان "قام ليفربول بتسجيل عقد اللاعب داروين نونييس قادماً من بنفيكا الخاضع للحصول على إجازة عمل".

وأعرب نونييس عن سعادته بالانتقال إلى فريقه الجديد بقوله "أنا سعيد للغاية بالتواجد هنا في ليفربول. إنه نادٍ ضخم".

وأضاف "عندما وصلت إلى مقر التدريبات، فوجئت بالترتيبات الموجودة".

وتابع "أحد الأسباب التي أتيت من أجلها إلى ليفربول هو إحراز الكؤوس والألقاب".

ويأتي التعاقد مع نونييس في إطار تجديد دماء خط الهجوم في النادي الإنكليزي العريق، وكان سبقه الجناح الكولومبي لويس دياس في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادماً من بورتو البرتغالي وأبلى بلاء حسناً. في حين تألق أيضاً البرتغالي ديوغو جوتا وسجل 34 هدفاً في موسمين منذ انتقاله من ولفرهامبتون.

يذكر أن لاعبي خط المقدمة في ليفربول وهم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه والبرازيلي فيرمينو يصلون إلى نهاية عقودهم في حزيران/يونيو عام 2023، علماً أن صلاح قرر البقاء من دون أن يتوصل إلى إتفاق بشأن تجديد عقده، في حين أعلن مانيه رغبته في الرحيل وهو مرشح للانتقال إلى صفوف بايرن ميونيخ الألماني حسب تقارير صحفية عدة.



وسجل نونييس الذي سيحتفل بعيد ميلاده الثالث والعشرين في 24 الحالي، 34 هدفاً في 41 مباراة في صفوف بنفيكا الموسم الفائت في مختلف المسابقات.