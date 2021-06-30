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ليستر سيتي يتعاقد مع المهاجم الزامبي داكا

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أعلن نادي ليستر سيتي، الفائز بكأس انكلترا الموسم المنصرم، الأربعاء تعاقده مع المهاجم الزامبي باتسون داكا قادماً من سالزبورغ النمسوي من دون تحديد قيمة الصفقة.

Reuters

وسينضم المهاجم البالغ 22 عاماً إلى فريق الـ "فوكس" لمدة خمسة أعوام، على أن تستوفي الصفقة شروط موافقة رابطة الدوري الانكليزي الممتاز والحصول على إجازة دولية.

قال داكا في بيان نشره ليستر "أنا سعيد جداً للانضمام إلى هذا النادي الرائع والتاريخي"، مضيفاً "هذا هو حلمي وأنا سعيد جداً ومتشوق لما سيحدث في المستقبل".

وفي وقت لم يتم تحديد قيمة الصفقة، قدرت وسائل إعلام محلية القيمة السوقية للاعب بحوالي 27 مليون يورو. 

وتألق داكا بقميص سالزبورغ حيث خاض 125 مباراة وسجل 68 هدفاً، كما ساهم في فوزه بلقب الدوري النمسوي في المواسم الأربعة الماضية.

وختم داكا قائلا "تابعت ليستر منذ فوزه ببطولة الدوري (موسم 2015-2016) ... أشعر ـنه المكان المثالي لي، لأنه فريق ينافس على الألقاب. أعرف أن الأمور لن تكون سهلة، ولكني أشعر أني مستعد لمواجهة هذا التحدي الجديد".
                  
                  
 

ميركاتو الدوري الإنكليزي ليستر سيتي باتسون داكا
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