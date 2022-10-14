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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
ميركاتو

لويز يجدّد عقده مع أستون فيلا وينهي التكهّنات بشأن آرسنال

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أنهى لاعب الوسط البرازيلي دوغلاس لويز التكهنات بشأن مستقبله بعد أن وقّع على "عقد طويل الأمد" مع أستون فيلا الجمعة.

Reuters

وقدّم آرسنال عرضًا لضم ابن الـ24 عامًا في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية هذا العام بعد أن كان عقده السابق ينتهي في حزيران/يونيو 2023.

إلا أنه أنهى التكهنات بشأن مستقبله بتوقيعه على عقد "طويل الأمد" وفق ما أعلن النادي في بيان من دون أن يحدد الفترة.

قال لويز "أحب هذا النادي. هذا النادي فتح لي الباب عندما وصلت إلى إنكلترا من أجل اللعب في الدوري الممتاز".

وتابع "أنا سعيد لأني سأبقى هنا وخياري البقاء هنا".

انضم إلى مانشستر سيتي في 2017 قادمًا من فاسكو دي غاما، لكنه لم يلعب معه أي مباراة، إذ خاض موسمين معارًا إلى جيرونا الإسباني قبل أن ينتقل إلى فيلا في 2019 وشارك معه في 120 مباراة سجل خلالها سبعة أهداف.

وتوّج لويز مع المنتخب البرازيلي في صيف 2021 بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو.

ميركاتو آرسنال أستون فيلا دوغلاس لويز
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