لويز يجدّد عقده مع أستون فيلا وينهي التكهّنات بشأن آرسنال

وقدّم آرسنال عرضًا لضم ابن الـ24 عامًا في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية هذا العام بعد أن كان عقده السابق ينتهي في حزيران/يونيو 2023.

إلا أنه أنهى التكهنات بشأن مستقبله بتوقيعه على عقد "طويل الأمد" وفق ما أعلن النادي في بيان من دون أن يحدد الفترة.

قال لويز "أحب هذا النادي. هذا النادي فتح لي الباب عندما وصلت إلى إنكلترا من أجل اللعب في الدوري الممتاز".

وتابع "أنا سعيد لأني سأبقى هنا وخياري البقاء هنا".

انضم إلى مانشستر سيتي في 2017 قادمًا من فاسكو دي غاما، لكنه لم يلعب معه أي مباراة، إذ خاض موسمين معارًا إلى جيرونا الإسباني قبل أن ينتقل إلى فيلا في 2019 وشارك معه في 120 مباراة سجل خلالها سبعة أهداف.

وتوّج لويز مع المنتخب البرازيلي في صيف 2021 بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو.