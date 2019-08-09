لوكاكو يكشف سبب رحيله إلى إنتر

وصرّح لوكاكو خلال مقابلة لإعلام النادي الإيطالي الجمعة بشأن كونتي "إنّه أفضل مدرب في العالم، بإمكانه أن يطور أيّ لاعب ويجعله أفضل، ليس علينا سوى أن ننظر إلى مسيرته".

وتصدر انتقال لوكاكو (26 عاماً) عناوين الصحف الايطالية بعدما وصل إلى إنتر الخميس، قادماً من فريق "الشياطين الحمر".

وسيتحمل لاعب تشيلسي وإيفرتون السابق عبء الهجوم مع الـ "نيراتسوري" حيث سيرتدي القميص الرقم 9 الخاص بالمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي المرشح للرحيل عن النادي، وستكون مهمته مساعدة إنتر على وضع حدٍّ لهيمنة يوفنتوس على لقب الدوري المحلي.

وأضاف المهاجم البلجيكي "كنت أحتاج إلى تحدٍّ حيث بامكاني أن أساعد أحد الفرق لكتابة مستقبله، كلّ شيء هنا لي، لمساعدتي لبلوغ هذا الهدف، وآمل في أن أتمكن من مساعدة زملائي بفضل عملي وانغماسي الكلي في اللعب".

واكد إنتر رسمياً تعاقده مع لوكاكو الخميس بعد أسابيع من التكهنات حول وجهته.