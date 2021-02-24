لوكاس ديني يمدّد عقده مع إيفرتون حتى عام 2025

قال اللاعب ابن الـ27 عاماً على الموقع الرسمي للنادي "جعلتني الجماهير أشعر وكأني في منزلي منذ البداية، وأظهرت لي الكثير من المودة (...) هو أمر أقدره كثيراً وهذا أمر مهم للحفاظ على الاستقرار".

وتابع "نحضر لمشروع كبير مع النادي وبإمكاننا أن نصل إلى مرحلة إيجابية جداً في نهاية الموسم وفي الأعوام القادمة".

واختير ديني أفضل لاعب في إيفرتون في أوّل موسم له معه، وسجل خلال 97 مباراة بقميصه الجديد، 5 أهداف ومرر 19 كرة حاسمة.

وشبه ديني تعاقده مع نادي مدينة ليفربول بـ "زواج لا يصدق"، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لطالما "كان واضحاً في رأسه (وأنه يريد) المتابعة مع إيفرتون".

وأردف ديني الذي يحظى بثقة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي "أريد أن ألعب في كأس أوروبا وإيفرتون هو أفضل مكان لذلك".

وكان ديني انتقل إلى ملعب "غوديسون بارك" عام 2018 قادماً من برشلونة الإسباني، بعدما كان تنقل بين ليل وباريس سان جيرمان الفرنسيين.

ويحتل إيفرتون المركز السابع في الدوري برصيد 40 نقطة، وله مباراة مؤجلة، علما أنه يتأخر بفارق 5 نقاط عن وست هام صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.