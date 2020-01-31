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الدوري الإنكليزي الممتاز
ميركاتو

لايبزيغ يستعير آنخلينو من مانشسر سيتي

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أعلن لايبزيغ متصدر الدوري الألماني في حسابه الرسمي على الإنترنت عن ضم الإسباني آنخلينو على سبيل الإعارة من صفوف مانشستر سيتي الإنكليزي.

AFP

ولم يحصل صاحب الـ23 عاماً على الفرصة الكافية للعب مع فريقه الإنكليزي إذ شارك في ست مباريات فقط طوال الموسم الحالي في الدوري الممتاز.

ويحاول لايبزيغ جاهداً تعزيز صفوفه قبل خوض الأشهر الحاسمة من الموسم إذ يتصدر البوندسليغا بفارق نقطة عن بايرن ميونيخ.
 

لايبزيغ
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