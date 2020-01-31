لايبزيغ يستعير آنخلينو من مانشسر سيتي

ولم يحصل صاحب الـ23 عاماً على الفرصة الكافية للعب مع فريقه الإنكليزي إذ شارك في ست مباريات فقط طوال الموسم الحالي في الدوري الممتاز.

ويحاول لايبزيغ جاهداً تعزيز صفوفه قبل خوض الأشهر الحاسمة من الموسم إذ يتصدر البوندسليغا بفارق نقطة عن بايرن ميونيخ.

