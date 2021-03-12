لايبزيغ يتعاقد مع المهاجم الصاعد لأياكس بروبي



وقال المدير الرياضي للايبزيغ ماركوس كروشيه: "يلائم براين بروبي نوعية لاعبي لايبزيغ بشكل مثالي، كلاعب شاب ومتعدد المراكز وحازم".

وتابع بالرغم من تلقي بروبي لـ"عدة عروض من أندية أوروبية بارزة"، إلا أنّ الهولندي وقّع مع لايبزيغ عقداً حتى حزيران/يونيو 2025.

في المقابل، أكد بروبي تطلعه للعمل تحت إدارة مدرب الفريق الشاب الألماني يوليان ناغلسمان البالغ 33 عاماً.

وأثنى بروبي على ناغلسمان بالقول: "إنه شاب ومدرب جيد جداً وبإمكاني التعلم منه الكثير".

ودوّن لاعب الوسط الهجومي الشاب اسمه على لائحة المسجلين بعد نزوله إلى أرض الملعب في الشوط الثاني حيث ختم ثلاثية أياكس في مرمى ضيفه يونغ بويز السويسري في ذهاب دور الـ 16 لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" أمس الخميس.