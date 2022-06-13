كيليني ينتقل إلى لوس أنجليس غالاكسي

وكشف لوس أنجليس عن قدوم كيليني إلى صفوفه بعد نشره مقطع فيديو عبر حسابه يظهر فيه طرداً بريدياً مع تعليق " متاح قريبا" كتبه باللغة الإيطالية، ما استدعى الرد من كيليني بالذات بأنه هو المستهدف بهذا المنشور الغامض.

ونشر كيليني أيضاً عبر حسابه صورة لخزانته في غرفة ملابس يوفنتوس التي بدت فارغة منهياً بذلك مسيرته مع الـ"بيانكونيري" والتي استمرت 17 عاماً.

وكانت تقارير إعلامية كشفت منذ حوالي أسبوع عن توصل كيليني لاتفاق للانضمام إلى لوس أنجليس في صفقة انتقال حر.

وذكرت التقارير أن كيليني البالغ 37 عاماً أكمل كافة التفاصيل المتعلقة بانتقاله إلى الولايات المتحدة، بعد نهاية عقده مع يوفنتوس.

ومن المتوقع أن يوقع الإيطالي عقدا لمدة عامين مع الفريق الأميركي.