English
العربية
تصفيات كأس العالم
ميركاتو

كيليني ينتقل إلى لوس أنجليس غالاكسي

من قبل

انتقل المدافع الإيطالي المخضرم جورجيو كيليني إلى نادي لوس أنجليس غالاكسي في صفقة انتقال حر بحسب ما كشف النادي الأميركي اليوم الاثنين عبر حسابه في "تويتر".

Reuters

وكشف لوس أنجليس عن قدوم كيليني إلى صفوفه بعد نشره مقطع فيديو عبر حسابه يظهر فيه طرداً بريدياً مع تعليق " متاح قريبا" كتبه باللغة الإيطالية، ما استدعى الرد من كيليني بالذات بأنه هو المستهدف بهذا المنشور الغامض.

ونشر كيليني أيضاً عبر حسابه صورة لخزانته في غرفة ملابس يوفنتوس التي بدت فارغة منهياً بذلك مسيرته مع الـ"بيانكونيري" والتي استمرت 17 عاماً.

وكانت تقارير إعلامية كشفت منذ حوالي أسبوع عن توصل كيليني لاتفاق للانضمام إلى لوس أنجليس في صفقة انتقال حر.

وذكرت التقارير أن كيليني البالغ 37 عاماً أكمل كافة التفاصيل المتعلقة بانتقاله إلى الولايات المتحدة، بعد نهاية عقده مع يوفنتوس.

 ومن المتوقع أن يوقع الإيطالي عقدا لمدة عامين مع الفريق الأميركي.

لوس أنجليس غالاكسي ميركاتو جورجيو كيليني
السابق بنفيكا يؤكد انتقال مهاجمه نوني
اقرأ
بنفيكا يؤكد انتقال مهاجمه نونيس إلى ليفربول
التالي مانشستر سيتي يكمل إجراءات التع
اقرأ
مانشستر سيتي يكمل إجراءات التعاقد الرسمي مع هالاند
-

آخر الأحداث

>