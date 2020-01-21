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الدوري الإنكليزي الممتاز
ميركاتو

كيكي يؤكد إمكانية تعاقد برشلونة مع مهاجم جديد

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أقرّ مدرب برشلونة الإسباني كيكي سيتيين الثلاثاء أنّ النادي يفكر بالتعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتعويض غياب الأوروغوياني لويس سواريز.

AFP

ومن غير المتوقع عودة سواريز إلى الملاعب هذا الموسم بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليمنى منتصف الشهر الحالي ستبعده ما يقارب الأربعة أشهر عن الملاعب.

ولعب نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي في مركز رأس الحربة الوهمي في المباراة الأولى تحت إشراف سيتيين أمام غرناطة في الدوري الأحد، لكن الأرجنتيني يفضل اللعب أكثر على الطرف الأيمن.

وردّاً على سؤال عن إمكانية تعاقد النادي الكاتالوني مع مهاجم في كانون الثاني/يناير، قال سيتيين الذي تولى المهمة على رأس الجهاز الفني منتصف الشهر الحالي خلفاً لمواطنه إرنستو فالفيردي: "نحن نفكر بذلك...نتحدث عن الأمر ولكن لا زال علينا أن نفكر قليلاً بعد، ليست مسألة تقلقني كثيراً".

وتابع: "أنا قلق حيال مباراة غد (أمام ايبيزا في كأس ملك إسبانيا) ومواجهة فالنسيا (في الدوري السبت)".

ومن المتوقع أن يريح سيتيين اللاعبين المهمين ضد ايبيزا من الدرجة الثالثة، بمن فيهم ميسي.

وعلّق ستييين: "لم أتخذ قراري بشأنه بعد ولكن سأرى ما يحصل في التمارين وكيفية ايجاد تشكيلة أساسية متوازنة وتنافسية".

هذا وعاد الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى التمارين هذا الأسبوع بعد تعافيه من تمزق عضلي في فخذه الأيمن منذ أواخر تشرين/الثاني نوفمبر الفائت، وستشكل عودته إلى الفريق إضافة كبيرة لبرشلونة في خط الهجوم.

وقال سيتيين (61 عاماً): "ديمبيلي لاعب مهم من دون أدنى شك، إنّه لاعب مذهل، لم يحظ بالاستقرار ولكن سيكون بالطبع لاعباً مهماً للنادي ونحن متأكدون أنّه سيساعدنا كثيراً".

برشلونة الإسباني كيكي سيتيين
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