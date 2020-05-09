كافاني يصدم الجميع بشأن رحيله عن باريس سان جيرمان

أوضحت صحيفة ليكيب الفرنسية أنّ المهاجم الأوروغوياني كافاني يراجع حساباته بشأن الخروج عن قلعة باريس سان جيرمان الفرنسي بعد التطورات التي طرأت على عالم كرة القدم مؤخراً.

وكان كافاني في طريقه إلى مغادرة باريس سان جيرمان نهائياً إثر انتهاء عقده هذا الصيف، وسط تقارير ربطته بكل من أتلتيكو مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنكليزي، لكن العروض التي قدمت له جعلته يفكر بتمديد عقده مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا.

ولم يظهر كافاني بالمستوى المأمول هذا الموسم بعدما سجّل سبعة أهداف فقط خلال 22 مباراة مع باريس سان جيرمان في جميع المنافسات، إذ عانى من عدة إصابات إضافة للمنافسة الشرسة على مركز أساسي مع وجود مبابي والبرازيلي نيمار والمعار الأرجنتيني إيكاردي.

وأصبح كافاني (33 عاماً) الهداف التاريخي لنادي العاصمة بعدما انضم إلى باريس سان جيرمان في 2013 قادماً من نابولي الإيطالي.