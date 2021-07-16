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فيليبي أندرسون يعود إلى صفوف لاتسيو

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قال نادي وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إن لاعب وسطه المهاجم فيليبي أندرسون عاد بناء على عقد دائم إلى ناديه السابق لاتسيو الإيطالي.

Reuters

وكان أندرسون انضم لوست هام في 2018 وقالت وسائل إعلام بريطانية آنذاك إن النادي اللندني دفع مبلغا قياسيا (على مستوى تعاقداته) مقابل الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي وهو 35 مليون جنيه إسترليني (48 مليون دولار).  

وخلال هذه الفترة أحرز أندرسون (28 عاما) 12 هدفا في 73 مباراة في جميع المنافسات.  

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن وست هام سيحصل على نحو أربعة ملايين جنيه إسترليني من لاتسيو لكنه أضاف بندا يتصل بإعادة البيع إلى العقد.  

وكان أندرسون أمضى الموسم الماضي معارا إلى بورتو البرتغالي حيث شارك في 10 مباريات فقط في جميع المنافسات.  

وأمضى أندرسون خمسة مواسم في صفوف لاتسيو ما بين 2013 و2018 بعد انتقاله إلى إيطاليا قادما من سانتوس البرازيلي.  

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