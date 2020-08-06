غوارديولا يزيد من نسبة اقتراب مدافع فريقه من برشلونة

وانضم قلب الدفاع غارسيا، الذي ولد في برشلونة وتخرج من أكاديمية النادي، إلى سيتي في 2017 ولعب مع الفريق الأول هذا الموسم.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال غداً الجمعة: "أعلن غارسيا عدم رغبته في تمديد التعاقد مع مانشستر سيتي. يتبقى له عام واحد وبعد ذلك لا يرغب في التمديد، نرغب في استمراره لكنه لا يرغب في التمديد أعتقد أنه يرغب في الانتقال لمكان آخر"

وتكهنت وسائل إعلام إسبانية برغبة برشلونة في التعاقد معه.

وأعلن سيتي يوم الأربعاء تعاقده مع نيثن كي مدافع بورنموث لمدة خمس سنوات.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن سيتي دفع قرابة 40 مليون جنيه استرليني 52 مقابل الحصول على خدمات اللاعب.