العربية
English
دوري أبطال أوروبا
ميركاتو

غوارديولا يزيد من نسبة اقتراب مدافع فريقه من برشلونة

من قبل

قال الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي اليوم الخميس إن مدافع فريقه ومواطنه إيريك جارسيا البالغ من العمر 19 عاماًرفض تمديد التعاقد مع النادي وسط تكهنات عن رغبة برشلونة في ضمه.

AFP

 وانضم قلب الدفاع غارسيا، الذي ولد في برشلونة وتخرج من أكاديمية النادي، إلى سيتي في 2017  ولعب مع الفريق الأول هذا الموسم.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال غداً الجمعة: "أعلن غارسيا عدم رغبته في تمديد التعاقد مع مانشستر سيتي. يتبقى له عام واحد وبعد ذلك لا يرغب في التمديد، نرغب في استمراره لكنه لا يرغب في التمديد أعتقد أنه يرغب في الانتقال لمكان آخر"

وتكهنت وسائل إعلام إسبانية برغبة برشلونة في التعاقد معه.

وأعلن سيتي يوم الأربعاء تعاقده مع نيثن كي مدافع بورنموث لمدة خمس سنوات.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن سيتي دفع قرابة 40  مليون جنيه استرليني 52 مقابل الحصول على خدمات اللاعب.

ميركاتو غوارديولا برشلونة مانشستر سيتي
السابق برشلونة يضم مايا ويضع شرطاً جز
اقرأ
برشلونة يضم مايا ويضع شرطاً جزائياً ضخماً
التالي

آخر الأحداث