غريليش خضع للفحص الطبي تمهيدا لانتقاله إلى مانشستر سيتي

خضع مهاجم أستون فيلا ومنتخب إنكلترا لكرة القدم جاك غريليش (25 عاما) الى الفحص الطبي تمهيدا لانتقاله الى مانشستر سيتي، بطل الدوري، في صفقة قياسية محلية ستبلغ 100 مليون جنيه استرليني (139 مليون دولار) كما ذكرت تقارير عدة الخميس.

ونشرت الصحف الانكليزية صورا لغريليش خارج مقر تدريبات النادي الانكليزي في سيارة سوداء اللون بعد خضوعه للفحص الطبي الروتيني.

وستكون عملية انتقال غريليش أغلى صفقة في تاريخ الاندية الانكليزية علما بأن الرقم القياسي السابق كان عندما دفع مانشستر يونايتد 89 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع لاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس الايطالي عام 2016.

وذكرت التقارير أيضا أن مانشستر سيتي فعل البند الجزائي في عقد غريليش ما أجبر أستون فيلا على التخلي عن خدماته.

وكان غريليش عاد إلى تدريبات فريقه الاثنين الماضي بعد إجازة في دوبروفنيك الكرواتية.

