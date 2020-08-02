شتوتغارت مستعد لبيع غونزاليس بالمقابل المناسب

وأحرز المهاجم الأرجنتيني الدولي (22 عاما) 14 هدفا خلال 27 مباراة في دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي عندما ساعد الفريق على العودة لدوري الأضواء المحلي من جديد.

وقال ميسلينتات في تصريحات تلفزيونية ”الكل يحتاج إلى إيرادات في زمن فيروس كورونا“.“

وأضاف ميسلينتات ”إذا ما جاء طرف ما إلينا وعرض علينا مبلغا لا يمكن منطقيا رفضه في الوقت الحالي فإننا سنبيع اللاعب وسنقوم بتطوير أو شراء بديل له“.

وفي الشهر الماضي قال غونزاليس الذي انضم إلى شتوتغارت بناء على عقد لمدة خمسة أعوام في 2018 إنه أبلغ النادي برغبته في الرحيل.

وكشفت تقارير عن رغبة عدد من أندية الدوري الإنكليزي الممتاز في الحصول على خدماته.

وقال ميسلينتات ”بالتأكيد نحن على دراية بالتكهنات التي تحيط بمستقبل نيكولاس غونزاليس.. بالتأكيد نتوقع أن نتلقى عرضا لا يمكننا رفضه ومن ثم النظر في بيعه.

”لكن المهم أن عقده معنا ينتهي بعد ثلاثة أعوام ولا يوجد شرط جزائي وهذا ببساطة يعني أن كل شي لابد أن يتم من خلالنا وأن القرار سيكون بيدنا في نهاية الأمر“.